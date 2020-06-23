金管局警示銀行職員倘「走捷徑」　或有嚴重後果

香港金融管理局周二(23日)向銀行發出第15期《Complaints Watch》，由今年1月至5月期間，共收到941宗投訴，當中281宗與銀行服務有關，涉及服務質素的則有101宗。

金管局注意到，在某些情況下，銀行職員指示客戶簽署時出現錯誤或遺漏，然而，職員並非要求客戶再次於恰當的文件上簽署，單純從「錯誤」的文件上複製與貼上簽名，偽造客戶的簽名文檔。

該局舉例指，有銀行職員向客戶提供了錯誤的簽名指示，儘管有關錯誤已被識別及職員已被提示修正，但該職員並沒有通知客戶，反而將客戶的簽名，從錯誤指示的文件上複印至正確的文件，並傳真至銀行，偽裝有關指示是來自客戶。

另些個案是，有客戶僅於文件的其中頁數簽名，惟其他頁數的簽名則有所違漏，惟職員未有通知客戶再簽名，僅從文件檔案複製前一頁的簽名，然之後貼上了事。

金管局指，上述事件反映有關銀行職員的行為缺乏誠信，銀行應加強員工培訓，並強調誠信於業務中的重要性，又警告職員「走捷徑」可能有嚴重後果。

另外，金管局於調查中亦發現，有銀行職員未能披露個人證券帳戶，以及未事先獲得其僱用的銀行批准或報告其個人證券交易。有銀行的員工多次作出虛假聲明，表示沒有個人證券帳戶，惟通過調查，在設限的證券清單上發現相關證券交易。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626