樓價UPDATES：荃灣萬景峯放盤不足一個月減價賣

二手盤源減少，荃灣萬景峯套三房戶，放盤不足一個月即售1,181萬港元，原業主減價約49萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座低層E室，實用面積567方呎，套三房間隔，獲租客以23,000元租入，實用呎租約40.6元，業主於2017年2月以770萬元購入，租金回報約3.6厘。

●北角和富中心16座極高層C室，實用面積835方呎，套三房間隔，享海景，放盤1星期，最終以1,700萬元易手，實用呎價20359元，較市價平約5%。

●北角和富中心14座低層B室，實用面積1,073方呎，套三房連工人房間隔，享海景，原開價1,980萬元，放盤4個月，劈價180萬元，減幅9.1%，以1,800萬元沽出，實用呎價16,775元。

●北角康德大廈中層6室，實用面積962方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,308萬元承接，實用呎價13,597元，原業主早於1998年4月購入上址自住，當時作價436萬元。

●北角美麗閣中層C室，實用面積354方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以555萬元承接，實用呎價15,678元。

●灣仔基利大廈高層4室，實用面465方呎，兩房間隔，剛以765萬元成交，實用呎價16,452元，新買家為家長客，鍾情12校網，為方便子女於區內上學，決定入市上址作新居。

●西半山威都閣中層B室，實用面積約2,320方呎，套四房連工作間及工人套間隔，望海景，去年放盤開價7,580萬元，其後減價約200萬元或約3%，最終日前以7,380萬元交吉形式易手，實用呎價約31,810元。

●堅尼地城Imperial Kennedy高層單位，實用面積約904方呎，套三房連工人套房間隔，去年五月開始放盤，原叫價3,800萬元，下調至2,618萬元交吉形式沽出，實用呎價約28,960元，原業主於2016年7月以約2,531.6萬元購入，持貨近4年帳面獲利約86.4萬元，新買家為地產代理行主席，今次置業投資而非自住。

●西區寶翠園3座高層E室，實用面積955方呎，套三房間隔，以2,508萬元易手，實用呎價26,262元，原業主於2004年以560萬元買入，持貨16年帳面獲利1,948萬元。

●鴨脷洲海怡半島6月交投活躍，暫已錄得約26宗成交，其中3座高層G室，實用面積610方呎，套兩房連士多房間隔，議價後以1,000萬元易手，實用呎價約16,393元，新買家為同區租客。

●南區嘉麟閣2座低層B室，實用面積約1,390方呎，套三間隔，望海景，日前終以75,000元獲承租，實用呎租約54元，現時屋苑約有8個租盤，租金入場價由75,000元。

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九龍區

●將軍澳居屋寶盈花園4座高層F室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，未補價第二市場開價549萬元，「象徵式」議價後減7萬元，獲外區買家以542萬元承接，實用呎價12,575元。

●將軍澳新都城2期1座中低層E室，實用面積約538方呎，套三房間隔，於上月開價900萬元，及後議價微減12萬元，以888萬元成交，實用呎價約16,506元，屋苑6月暫錄約19宗二手成交，平均實用呎價約16,813元。

●將軍澳領都2座右翼高層B室，實用面積815方呎，套三房間隔，另設工人套房，議價後以1,030萬元易手，實用呎價12,638元，原業主於2009年8月以547萬元入市上址，持貨近11年，現轉手帳面獲利483萬元離場。

●牛池灣居屋瓊山C座高層4室，實用面積414方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場開價540萬元，減價20萬元或3.7%，最終以520萬元成交，實用呎價12,560元。

●大角咀港灣豪庭6座高層D室一房戶，實用面積約344方呎，以約18,000元放租兩星期，議價後減價2,700元，以15,300元租出，實用呎租約44.5元，新租客為單身客，睇樓兩次即決定承租。

●大角咀港灣豪庭6月暫錄約8宗買賣，平均實用呎價18,273元，成交包括1座頂層連天台特色戶，實用面積326方呎，兩房間隔，擁外置樓梯通往86方呎天台，去年10月放盤開價750萬元，今年2月下調至720萬元，現以685萬元成交，實用呎價21,012元。

●旺角居屋富榮花園18座頂層戶，實用面積484方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以590萬元易手，實用呎價12,190元。

●長沙灣昇悅居7座中層E室，兩房間隔，實用面積約491方呎，以850萬元放盤數天，獲外區客接洽，議價後減價15萬元，以約835萬元成交，實用呎價約17,006元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板入市。

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新界區

●荃灣萬景峯6座低層B室，實用面積666方呎，套三房間隔，本月初交吉，隨即以1,230萬元放盤，放盤不足1個月，以1,181萬元易手，實用呎價17,733元，新買家為外區客，即日還價洽購上址，單位曾一度惜售封盤，原業主終答應割愛沽貨，買家入市升級換樓。

●荃灣荃德花園B座中層G室，實用面積約341方呎，兩房間隔，開價約520萬元放售，放盤不久，外區首置客睇樓一次即決定承接，議價後終以約500萬元成交，實用呎價約14,663元。

●東涌藍天海岸6月錄得7宗成交，平均實用呎價約13,500元，其中2座高層H室，實用面積592方呎，兩房間隔，叫價750萬元，近日減價30萬元，以720萬元易手，實用呎價12,162元，新買家為外區客，是次入市自用。

●馬灣珀麗灣6月至今錄得14宗成交，平均實用呎價12,292元，成交包括2座低層D室，實用面積約630方呎，三房間隔，享海景，成交價750萬元，實用呎價11,905元，新買家為同屋苑換樓客。

●屯門置樂花園5座低層D室，實用面積511方呎，三房兩廳間隔，新租客為區內客，累減1,500元，加上雙方的租期可以配合，決定以12,500即睇即租，實用呎租24.5元，如以同類型單位銀行估值約474萬元計算，該單位的租金回報率達3.2厘。

●屯門居屋兆康苑E座低層6室，實用面積493方呎，兩房間隔，4月份於已補價自由市場開價515萬元，經議價後以503.8萬元易手，實用呎價10,219元，新買家為同區換樓客。

●屯門居屋富健花園9座中層J室，實用面積592方呎，三房一廳間隔，區外綠表客見原業主增加議幅，累積減價38萬元，加上區內較新的居屋，可承做較長年期的按揭，於未補價第二市場以472萬元購入自用，實用呎價7,973元。

●屯門華都花園4座高層B室，實用面積412方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內客垂青，即睇即買以493萬元一筆過付款購入上址作自住或長線投資收租之用，實用呎價11,966元。

●天水圍居屋天盛苑D座低層8室，實用面積646方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價560萬元，放盤短短4天，速獲買家洽購，業主願減40萬元，以520萬元成交，實用呎價8,050元。

●天水圍嘉湖山莊景湖居8座高層A室，實用面積635方呎，套三房間隔，享米埔景，5月底以688萬元放盤，吸引用家洽購，議價後以658萬元成交，實用呎價10,362元。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居5座低層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，望園景，原以叫價570萬元放售，至近日獲新盤向隅客以555萬元承接，減價15萬元或約2.6%，實用呎價約10,128元，屋苑6月至今累錄35宗二手買賣。

●元朗富來花園B座高層8室，實用面積283方呎，兩房間隔，開價438萬元，減價8萬元，獲買家以430萬元承接，實用呎價15,194元，另一個A座中層4室，實用面積同屬283方呎，開價440萬元，議價後以430萬元易手，實用呎價15,194元。

●元朗錦綉花園C段第五街單號屋，實用面積約915方呎，套三房連儲物室間隔，外望樓景，放盤約4個月，原業主叫價1,100萬元，經議價後減價100萬元或約9.1%，最終以1,000萬元交吉形式成交，實用呎價約10,929元。

●粉嶺花都廣場7座低層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，原先開價525萬元，經議價後減20萬元，獲長線投資客以505萬元連租約承接，實用呎價12,883元。

●粉嶺中心B座高層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，放盤僅4日極速以647萬元沽出，實用呎價約12,612元，原業主於2014年6月以約400萬元購入，持貨6年，現轉手帳面獲利約247萬元。

●馬鞍山薈朗2座低層B8室，實用面積296方呎，一房間隔，原先開價548萬元，減價16萬元，減幅約3%，以532萬元易手，實用呎價17,973元，原業主於2016年9月購入，當時作價447萬元，持貨3年多至今轉售，帳面獲利85萬元。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座中層A室，實用面積540方呎，兩房兩廳間隔，原叫價920萬元，減價45萬元或約5%，獲買家以875萬元承接，實用呎價16,204元。

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