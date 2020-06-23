夜市UPDATES：美股向好納指破頂　騰訊ADR叩500元關

美股續揚，道指目前報26,238點，升213點或0.82%；標指報3,144點，升26點或0.86%；納指連升8日，目前報10,154點，升97點或0.97%，再創新高。

環球科技股持續破頂，蘋果公司、微軟、亞馬遜及Facebook均創歷史新高。

歐股同樣向好，英股升1.1%；德股升2.24%；法股1.18%。

事實上，儘管新冠肺炎疫情陰霾揮之不去，惟「股王」騰訊控股卻因為「宅經濟」概念及遊戲業務備受看好而愈戰愈勇，股價周二在香港曾漲5.15%，高見498.6元，為2018年1月後再度「破頂」；收市仍漲4.89%，收報497.4元，市值單日大漲逾2,216億元，連漲6個交易日。恒生指數亦因而倒升近400點，並以全日高位24,907點收市，收復100天移動平均線。

過去兩年多，「股王」因為南非大股東減持、內地停批網絡遊戲一段時間、以及中美貿易戰等風浪，一直表現反覆。然而，現在市場憧憬騰訊遊戲業務收入增速強勁，券商近日亦紛紛調高其目標價，其中全城最「牛」的摩根大通認為，騰訊將進入自2008年以來最強的遊戲推出周期，把目標價一口氣調高50元至600元，維持「增持」評級。

交銀國際分析師谷馨瑜認為，騰訊將於下半年推出《地下城與勇士》及《英雄聯盟》手機版，以及海外市場反應熱烈的《荒野亂鬥》於本月在內地上架，三款遊戲玩家及付費額(俗稱「課金」)表現可期，可確保今、明兩年騰訊手遊業務收入增速持續加快。

她續指，遊戲付費額首季顯著增加，遞延收入將於下半年反映，而即將來臨的暑假又會提高玩家活躍度，下半年遊戲業務增速不會因疫情緩和、民眾復工復產而回落。

歐資券商法巴認為，儘管整體經濟疲弱，惟疫情推動消費模式加速轉型，新經濟股如騰訊、有望受惠。

輪證市場方面，周二十大升幅窩輪中，七隻是看好騰訊的認購證(Call輪)，表現最佳是1隻貼價「末日輪」，輪價抽升6.7倍收市。不過整體騰訊輪的交投按日稍為下跌，至16.3億元。另外有43隻騰訊熊證被強制收回。

【21:30】華府澄清中美貿易協議仍然有效，美股道指期貨挫近400點後反彈，道指開市早段升248點，至26,273點；納指升75點，至10,131點；標指升24點，至3,142點。

蘋果公司(Apple Inc.)舉行開發者大會前，周一(22日)公布數項升級產品，富國銀行認為Apple正邁向自家開發晶片，遂將Apple目標價由385美元上調至400美元。Apple股價周二(23日)早段再破頂，升1.19%，至363.13美元。

日本軟銀集團將出售手持的美國電訊商T-Mobile股權，涉最多近2億股，價值約210億美元。軟銀因投資業務虧損，需出售資產為回購和償債融資。T-Mobile股價早段跌1.92%至104.55美元。

曾是華爾街最大淡友之一的瑞士信貸策略員戈盧布轉軚上調標指今年底目標，由原本的2,700點上調至3,200點，較周一收市有約3%上升空間，同時上調未來兩年每股盈利預測。他指出，雖然企業盈利可能要大約3年才能回復疫前水平，但貨幣和財政刺激政策將繼續鼓勵投資者追入股市，與此同時，由於經濟下行風險仍然巨大，利率勢維持低企，支持股票市盈率維持較高水平。

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