現貨金價再創近8年新高　高盛：升勢只是剛開始

現貨金價愈升愈有，周二(23日)突破了每安士1,765.05美元，再刷新近8年新高，現報每安士1,765.61美元，升0.67%。

在大行高盛看來，一切只是剛開始。與2008年相比，金價目前正處於第二階段，接下來還有很大的上漲空間。該行上周將3、6、12個月期金價預期上調至每安士1,800、1,900、2,000美元。

高盛指出，在貨幣持續貶值的擔憂和較低的實際利率推動下，黃金投資需求往往會增長到經濟復甦的早期階段。與此同時，他們看到新興市場消費者需求在放鬆封鎖和美元疲弱的推動下出現實質性回升。

更重要的是，目前還不清楚這場疫情危機二次爆發的風險是否會導致社會動盪、政治動盪或國際緊張局勢加劇。在這種環境下，對防御性資產(尤其是黃金)的需求將繼續擴大。

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