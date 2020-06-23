投資者注意！在校兒童似乎不會將疫症傳給同學或老師

新冠肺炎疫情進展依然是金融界的重點之一，財經媒體彭博報道，針對兒童在新冠病毒傳播中所扮演角色的這個重要課題，法國的一項研究發現，在校兒童似乎不會將新冠病毒傳播給同學或老師。

法國巴斯德研究所對2月和3月爆發新冠疫情的巴黎東北部小鎮Crepy-en-Valois的1,340人進行了研究，其中包括來自6所小學的510名學生。

該研究證實，與成人相比，兒童表現出的癥狀更少，傳染性較低，這為丹麥和瑞士等國家重新開學提供了理由。研究人員發現，感染病毒的孩子的父母中有61%新冠病毒為陽性，而健康孩子的父母中約有7%感染了冠狀病毒，這表明是父母感染了孩子，而不是相反。

了解這種大流行病和新冠病毒的傳播方式是確定社會的哪些部分可以重新開放，或者在疫情再次爆發時哪些領域應重新關閉，從而減輕疫情對經濟的影響至關重要。到目前為止，有關兒童的數據一直存在分歧，一些報告證實了巴斯德研究所的發現，但至少有一項研究的結果恰好相反。

流行病學家Arnaud Fontanet及其同事說，由於他們能研究的病例數量較少，因此需要對學校進行更多的研究。他們發現，估計有41%的感染兒童沒有任何癥狀，而成年人只有10%。

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