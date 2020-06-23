美股「疫」市狂升原因：散戶「有閒錢、時間多」

外國傳媒報道，投資公司Betterment對5,005名美國投資者進行調查，結果顯示在今年3月到4月中旬，有78%投資者沒有從股市中撤出資金；而撤出資金的20%之中，有近半數只有在股市完全調整，或開始調整後才再入場投資。

該公司行為金融與投資董事總經理Dan Egan表示，隨着夏季來臨、美國仍未完全解封，民眾也自願或非自願地省下很多錢，而他們需要「處理」這筆錢，因此會把錢用於「娛樂投資」。

Egan指出，專業體育賽事、電影和電視節目播映、室內活​​動等娛樂，基本上都因疫情而暫停，人們在此情況下，一直在尋找「團體感」，股市就成為「目標」，故人們肯定會把投資當做類似娛樂的活動，他們想入場並談論投資表現。

因此，Astoria Portfolio Advisors創辦人兼首席投資官John Davi認為，散戶投資者湧現可能只是短期現象，隨着經濟、體育運動相繼開放，許多散戶也會找到其他方法利用他們的精力、時間和金錢。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626