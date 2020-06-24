東方日報B1：騰訊史上最癲　直逼500蚊

「股王」昨甫開市即衝破之前歷史盤中高位476.6元，之後繼續「放紙鳶」，全日漲23.2元為2018年11月初後最勁。恒指早段急挫326點後亦隨即反彈，收市漲幅擴至396點。國企指數亦以全日高位9,993點收市，漲114點。港股總成交逾1,199億元，沽空金額逾182億元，沽空比率15.29%。

而在昨日十大升幅窩輪中，七隻是看好騰訊的認購證(Call輪)，表現最佳是一隻貼價「末日輪」，輪價抽升6.7倍收市。不過整體騰訊輪的交投按日稍為下跌，至16.3億元。另外有43隻騰訊熊證被強制收回。

過去兩年多，「股王」先後因為南非大股東減持、內地停批網絡遊戲一段時間、以及中美貿易戰等風浪，股價一直表現反覆。惟現在市場相當看好騰訊的遊戲業務前景，其中摩根大通聲言，該公司將進入2008年之後最強的遊戲推出周期，調高其目標價至全城最「牛」的600元，維持「增持」評級。

交銀國際分析師谷馨瑜認為，騰訊將於下半年推出《地下城與勇士》及《英雄聯盟》手機版，而海外市場反應熱烈的《荒野亂鬥》於本月在內地上架，三款遊戲玩家及付費額表現可期，可確保今、明兩年手遊收入增速持續加快。她續指，遊戲付費額首季顯著增加，遞延收入將於下半年反映，而即將來臨的暑假又會提高玩家活躍度，下半年遊戲業務增速不會因疫情緩和及民眾復工復產而回落。

展望後市，瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘認為，現時大市已反映很多負面消息，惟潛在利好卻未呈現，如美國即將大選，需維持健康經濟及穩定政局，針對中國及香港的措施或沒想像中般強硬。不過，該行3至6個月的恒指目標只有26,000點；12個月目標亦僅為26,500點，板塊方面看好消費、科技及健康護理等。

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