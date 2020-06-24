【專家點評】施羅德：全球經濟料U形復甦

由於全球解除封城措施具有一定難度，因此我們將經濟復甦走勢預測從V形調整至U形。此外，第一季度的經濟表現疲弱，故再次下調經濟增長的預測。整體而言，今年全球經濟活動料將萎縮5.4%，較早前預測的縮2.9%更差。而在家庭及企業相對審慎的環境下，估計經濟將會以漸進形式復甦。

到明年，在財政及貨幣政策維持寬鬆，以及年中前成功研發新冠肺炎疫苗的大前提下，預期全球經濟增長將回升5.3%。同時，今年全球通脹預測從較早時的1.9%下調至1.5%，而明年預測則從早前的2.1%下調至1.8%。

由於封城措施自4月份延續至5月份，第二季全球經濟活動即使沒有進一步變差，亦與第一季度相若。然而，有部分數據顯示最壞的情況已經過去，例如工業用金屬價格已回穩，而市場數據亦反映企業逐漸復工。

封城措施已在5月底放寬，並在6月進一步解封，經濟活動理應有所改善。雖然復甦力度未必會像早前預期般強勁，亦不似可以完全收復上半年失地，但在經濟活動逐漸改善下，第三季應會出現反彈。

此外，以下四項廣泛因素料導致經濟反彈力度將較上一輪預測為弱。第一，解除封城措施具難度，各國在重啟經濟和疫情帶來的公共衞生風險之間處於兩難局面。不少科學家曾警告疫情有可能出現第二波爆發的危機。

第二，在經歷疫情後，大多數消費者會變得較為審慎。人們在旅遊、酒店和休閒等的消費習慣恐怕一時三刻都無法恢復過來。第三，政府收回援助，隨着企業得到的援助減少，家庭的消費意欲亦將因為就業的不穩定因素而降低。

最後是企業投資失利，不明朗的前景將為企業投資構成壓力。隨着企業貸款急劇上升，預料企業去槓桿化的舉動將延續至明年。由於企業將以還款為首要任務，引入新器材、新科技和派發股息等計劃都可能需要擱置，因此會為經濟活動和收益構成實質影響。

上述種種代表着經濟活動到明年底前，都無法重回疫情爆發前的水平。因此，與V形的走勢相比，復甦將呈現U形的可能性較大。

至於全球各地今年經濟預測，當中以歐美市場表現較弱。美國受第一季度經濟增長表現遜於預期影響，我們將經濟增長預測由縮3.9%下調至縮8.2%，同時下調今年下半年的預測。

歐元區的經濟增長預測則由跌5.7%，下調至跌6.1%，當地剛公布的第一季度國內生產總值(GDP)數據是作出調整的主要考慮因素。英國與歐元區的下調原因一樣，故將當地GDP增長預測由跌7.2%下調至跌8.5%。

日本由於當地封城措施規模較小，加上政府大力支持，預料當地今年的經濟表現將僅收縮5.4%，較大部分已發展國家優勝。

新興市場方面，經濟預測調整主要受中國的前景影響。現時已將中國今年的經濟預測，由增長5%大幅下調至僅增2.2%。另外，金磚四國的經濟料已無法增長1.8%，並可能轉為下跌2.2%，故相應下調中國以外的經濟體系(即巴西、俄羅斯及印度)預測。其中一個原因是這些國家實施封城措施的時間較預期為長；另一個原因是全球經濟增長都將以較慢的速度復甦，並將為貿易帶來影響。

施羅德首席經濟師 Keith Wade

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