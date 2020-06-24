【專家點評】中環Hot Talk：邊樣資產一年冧價九成？

早前環球股市在近幾個月的反彈浪之中，出現一個比較明顯的回落，主要由於市場擔心新冠肺炎疫情出現第二波爆發，以及憂慮美國經濟前景。不過，上周股市已回升，投資者暫時毋須擔心。而近幾個月不少資產價格未見大跌甚至反彈下，香港卻有一樣資產的價格大跌九成。

近期投資者似乎都懷着情況愈壞，政府落藥救市會愈重手的預期，看看近幾周巴西、墨西哥、印度、菲律賓等股市的升幅如何厲害便可知道。其實港股近期表現也甚為理想，恒指有望挑戰二萬五千點水平，又有多隻中概股來港作第二上市。可是，這些盛況似乎都救不了積弱已久的證券經紀行業。

相信大家對證監會1號和9號牌照在前幾年的搶手程度略有所聞，雖然需求在過去幾年已下跌，轉手數字也減少很多，但價錢依然企穩。可從事股票經紀業務的1號牌，閒閒地轉手價要一千萬元，而可從事資產管理的9號牌照就更值錢。

不過，時移世易，在過去一年種種事件打擊下，不少證券行老闆都決定交還牌照予證監會，或減價求售。最近從朋友圈中得知，有1號牌老闆僅開價一百萬元求售，即是價錢較一年前急挫九成。

大健 中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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