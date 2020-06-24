歐股收市做好　Wirecard回升18%

歐洲股市收市做好，英國富時100指數收報6,320點，升75點或1.21%；法國CAC指數收報5,017點，升68點或1.39%；德國DAX指數收報12,523點，升260點或2.13%。

IHS Markit歐元區6月製造業採購經理指數(PMI)初值為46.9，創4個月新高，並好過市場預期的44.5和5月份的39.4，主要受益於新冠肺炎疫情緩和，當地限制措施逐步放寬。

個股方面，德國支付公司Wirecard連日下挫後回穩，股價收漲18.82%。

荷蘭人壽保險公司Aegon獲投行上調評級，該公司同時公布任命Duncan Russell為首席技術主管。Aegon股價收漲8.49%。

拜耳(Bayer)收市升5.75%，此前有報道指該公司就除草劑引起癌症的指控達成和解協議，其可能涉資80億至100億美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626