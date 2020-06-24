紐約期金收漲0.8%　創逾7年新高

受惠於全球低息環境持續、中美緊張關係升溫及美元回軟，國際金價周二(23日)上揚。紐約8月期金收報每安士1,782美元，升15.6美元或0.8%，創自2012年10月4日以來收市新高。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示，市場對黃金投資的風險胃納仍然高企，縱使美股自4月下跌。他續說，市場潛在有回調風險，因此一些投資者購買了黃金作為對沖資產。

美匯指數報96.65，跌0.4%。

Oanda高級市場分析師Edward Moya認為，

貿易緊張局勢；第二波疫情的擔憂；以及10年期實際收益率（TIPS）進一步下降至負值，均支持金價表現，相信短期內金價將升至1,800美元。

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