美股收市：道指升131點　納指再創新高

華府澄清中美貿易協議仍然有效，刺激美股3大指數周二(23日)上漲。道指收報26,156點，升131點或0.5%，連升兩日；標指收報3,131點，升13點或0.43%；納指收報10,131點，升74點或0.74%，連升8日，再創收市新高。

大型科技股做好，蘋果公司、Facebook、亞馬遜、微軟齊創收市新高，股價周二升幅介乎0.67%至2.13%。

聯合航空計劃發行30億美元優先票據，以增加流動性應對疫情危機，股價收跌1.26%。其他航空股個別發展，美國航空收挫6.17%；達美航空則上漲1.13%。

曾是華爾街最大淡友之一的瑞士信貸策略員戈盧布轉軚上調標指今年底目標，由原本的2,700點上調至3,200點，較周一收市有約3%上升空間，同時上調未來兩年每股盈利預測。

他指出，雖然企業盈利可能要大約3年才能回復疫前水平，但貨幣和財政刺激政策將繼續鼓勵投資者追入股市，與此同時，由於經濟下行風險仍然巨大，利率勢維持低企，支持股票市盈率維持較高水平。

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