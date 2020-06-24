調查：10%美國小企業考慮在用完援助金後裁員

外媒引述全國獨立企業聯合會一項最新調查指，美國至少10分之1的小企業預計在用完財政救濟資金之後將會遣散員工。

儘管絕大多數公司目前尚未計劃裁員，但調查數據表明，隨着經濟在疫情中逐步重開，很多州面臨新型肺炎病例激增，故可能需要更多援助來幫助企業存活，並幫助工人維持工作。

在調查中，從「工資保護計畫」(PPP，聯邦小企業救濟的核心項目)獲得貸款的公司中有14%預計他們用完貸款後將不得不裁員。在這些公司中，一半預計解僱1至2人，約12%表示很可能會遣散至少10人。

該聯合會分析師寫道，「由於各州放寬了營業限制和居家令，上個月許多小企業主面對的經濟狀況有所改善... 但是，受到重創的企業可能需要更多幫助，(因為)對企業經營的限制和疲弱的消費者支出很可能會持續到年底。」

事實上，美國商業活動已經從經濟衰退低谷恢復，5月份零售銷售取得創紀錄增幅，表明復甦快於預期。該調查也強調了需求的改善，3分之1的小企業報告銷量超過經濟衰退前的75%；超過4分之1的企業表示銷量達到先前水平的一半至75%。

但是，幾乎有一半申請PPP或經濟傷害災難貸款的小公司預計在未來12個月需要更多財力支持。大約56%的公司說他們需要不到5萬美元，而27%的公司說他們需要的資金超過10萬美元。

對於許多公司來說，資金斷流來得相當早：在收到貸款的公司中，大約四成在最初的8周窗口期內用完這些資金。

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