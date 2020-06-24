【缸湖俠客】炒賣勝敗乃常事　要識止蝕勿糾纏

初哥在90年代經營快餐店失敗後，曾跟隨哥哥到慈善伶王開設的外匯公司當經紀，學曉了短炒的技術。經不起每日朝九晚三共十多小時的操作生涯，深感對健康無益，半年後重返地產公司工作，兩年後才重投金融業。

在外匯公司工作時，聽見一位靚女經紀幫客戶炒賣一張外匯，輸了不肯止蝕，運用當時甚為流行的鎖倉技巧，即新買一張反方向的來做所謂對沖。反覆鎖了不知多少次，終於累客戶輸掉約三千萬港元。那時候開始，我明白輸了就要認錯，要馬上按計劃止蝕，待冷靜後才再上戰場。三國演義中，梟雄曹操在「赤壁之戰」一役大敗後，曾經講過歷史名句「勝敗乃兵家常事」。這用諸於炒賣市場亦甚為合適。就算超級炒賣高手，如美國鼎鼎大名的李佛摩，最後輸在不肯認錯，沒有止蝕離場保命。

股票市場上，很多散戶贏的時候心思思想出貨，惟恐失去眼前利潤。相反輸了就死抱不放，守株待兔式期望股價重回買入價之上，如在低位入貨還可以有一守之力，遇着高位搶入者，下跌時不肯止蝕，終會將過去盈利一鋪輸凸，犯下「贏粒糖、輸間廠」的兵家大忌。

初哥有一位好朋友曾經說過，如果買入的股票坐了艇，可以慢慢等待回升之日，相反最慘的是見到沽了的股票，還繼續上升，那種痛苦和激心，難以言喻。我告訴他，沽了的股票仍然上升，證明選對了出擊對象，是強勢股，可待回吐時補回便可以了。如果永遠糾纏於過去的經歷，只會一輩子也不快樂。

現今股票市場非常多元化，隨着衍生產品盛行，市況已不如以前般可以簡單預測，而且睇好者已不單單是只買股票，還可選擇揸期指，買入好倉期權、沽淡倉期權、甚至炒窩輪、牛證等，可謂各適其適。

從前的外匯鎖倉行為又再度重現江湖，揸期指睇錯時不肯先行止蝕，反過來買入期權淡倉再作對沖，再睇錯又用沽空期權淡倉再作對沖，最後不知究竟是睇好或睇淡，簡單複雜化，終於搞到頭昏腦脹，混淆不清。可能是初哥對期權的威力未能參詳透徹，不能神會其中奧妙。

金融市場多種投資中，初哥素來喜歡以股票為主力。曾經有一段時間玩期指，後來發覺股票期指兩邊走，有時成為雙面人，會因主觀感覺容易造成錯失，此後甚少沾手期指，亦從不做淡，只博反彈算了。做淡友遇着大升市時，眾人賺錢，唯獨自己輸錢的滋味相當難受。如果預期大跌市來臨，寧作壁上觀，等待時機入市。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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