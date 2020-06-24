中國黃金國際完成發行3億美元公司債券

債券發行價格為99.886%，年利率為2.8%，到期日為2023年6月23日，標準普爾對債券的評級為「BBB-」。債券經公司提供無條件且不可撤銷的擔保。要約發售債券的所得款項淨額將用作公司償還現有債務，及依照中國法律法規與符合中國發改委企業借用外債備案登記證明的一般企業用途。

債券預計將於周三(24日)開始在香港聯交所及中華(澳門)金融資產交易股份有限公司上市。

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