【專家點評】陳錦興：中海物業估值合理　前景可期

中海物業是內地領先的物業管理服務、增值服務提供商。目前，業務分布於中國104座主要城市，旗下現有員工超過3.6萬人，在管物業類型包括住宅物業、商用物業和政府物業等多種形式，簽約物業項目705個，服務面積超過1.5億平米，按年增長7.5%。2019年收入增長31%至54.6億元人民幣(下同)，純利增長33%至5.4億元。收入以物業管理及增值服務為主，當中增值服務收入大升51%，顯現增長動力。

相對於其他龍頭物管股，中海物業的純利率相對較低，盈利增長亦稍慢，炒作動力或有不及。然而，中海物業的盈利質素見改善，特別是增值服務等高利潤率的收入，增長動力轉強，反映中海物業的營運效率及科技應用等方面持續改善，這將有助提升其整體估值。

預期未來兩年，中海物業的平均盈利增長仍達30%以上，而疫情更刺激對優質物業管理服務的需求，中海物業受惠其中。以現價計，明年預測市盈率為29倍，PEG約1倍，估值合理。料股價調整後可再上，建議8.15港元吸納，目標價9.5元，止蝕定於7.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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