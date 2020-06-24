近年買樓要輸錢？半新盤散貨　爆蝕讓潮

環球經濟前景未明朗，不少近年落成的住宅樓業主都趕出貨，部分更以低於一手購入價離場。元朗PARK YOHO Venezia特色單位以低於買入價放盤，市傳近日再減至1,888.8萬港元易手，不足4年間帳面貶值約11%。西營盤瑧璈一房戶亦錄帳蝕約53.8萬元的成交。

市場消息透露，上述PARK YOHO Venezia為頂層戶，實用面積約1,400方呎，另連近300方呎平台及逾1,000方呎天台，曾叫價2,000萬元，於市場放盤已半年，累減111.2萬元後易手，呎價約1.35萬元。資料顯示，原業主於2016年底購入單位，現成交價低入貨價約240萬元，但當中未計及發展商回贈優惠。

【北角柏傲山平手離場】

港島單幢樓收租業主，近期都不惜損手沽貨。利嘉閣黃國然表示，西營盤瑧璈高層C室一房單位，實用面積約342方呎，向為收租物業，一直未有在市場放售。但近日獲買家出貨洽購，考慮後決定轉租為售，以793萬元交吉形式沽出，呎價約23,187元。

據悉，原業主於2016年7月以約846.8萬元購入上址，至今持貨已近4年，期內貶值約6%。黃氏續稱，該單位為項目6月首宗二手個案，現時有約37個放盤，叫價由700萬元起。

此外，部分業主可平手沽貨。中原陳家鴻指，該行剛促成北角柏傲山一宗二手成交，單位為5座高層C室，實用面積716方呎，以2,180萬元獲承接，呎價30,446元。據了解，原業主於2015年5月以2,336萬元買入上址，雖然帳面貶值156萬元，但扣除當時發展商回贈後，料屬平手離場。

【代理籲撤辣 振興經濟】

美聯鄭桂鈺透露，何文田ONE HOMANTIN第2座一個低層兩房戶，實用面積約500方呎，曾以1,050萬元放售，減價後以998萬元易手，呎價約19,960元。資料顯示，單位於2016年的一手購入價為951萬元，持貨不足4年，轉手帳面獲利約47萬元，物業升值不足5%，但扣除其他使費，有機會只是平手。

鄭又認為，政府撤辣招稅除有助樓市發展之餘，在市場購買力釋放下，刺激物業市場交投，同時有助振興香港經濟。

【工商舖半年千五刁 料創新低】

除了半新盤外，舖市也遭殃。中原(工商舖)預計，今年上半年市場可錄得1,500宗工商舖買賣個案，較去年下半年少15.7%。而按半年計，料成為有紀錄以來的半年新低，較2003年沙士、2008年金融海嘯及工商舖加辣等情況更惡劣。

該行董事總經理潘志明表示，由於新冠肺炎疫情未緩和，加上全球政局不穩，買家入市步伐會趨審慎，料第3季最受壓，預期下半年工商舖價格將下跌10至20%，而租金則低10至15%。不過，他亦預料，下半年整體買賣宗數將回升至約1,650宗，租賃成交則在9,500宗水平。

至於零售舖市料挑戰最大。該行商舖部董事黃偉基稱，本港旅客人次大減，零售總額徘徊低位，料下半年舖位價格下調約20%，核心區舖租下挫15%，民生區租金則跌10%。但租售價回軟或導致交投上升，他料下半年舖位買賣料達450宗，租務個案約2,600宗，分別較上半年升三成。

營商環境欠佳，該行寫字樓部董事陳雁樓表示，目前個別企業採用在家工作模式，令管理層意識到或可放棄部分寫字樓樓面，預計下半年寫字樓租金及售價將挫10%及15%。

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