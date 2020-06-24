【市前重點睇】道指升131點　金價飆至1770美元

●美匯指數跌至96.64，離岸人民幣(CNH)高見7.0596，港匯觸發7.75，美元兌日圓處106.48，歐元企1.1311，英鎊漲至1.2523。金價觸及1,770美元。布油跌至42.63美元，紐油跌穿40美元關。道指期貨下跌。

●港匯強勢未完，於紐約市尾段再度觸發強方兌換保證，金管局沽出11.39億港元，銀行體系結餘將於6月26日增加至1,276.57億港元。

-蘋果公司、Facebook、亞馬遜、微軟齊創收市新高，股價周二(23日)升幅介乎0.67%至2.13%。

●外媒引述全國獨立企業聯合會一項最新調查指，美國至少一成小企業預計在用完財政救濟資金之後將會遣散員工。

●美國財長姆紐欽表示，今年底美國經濟有可能擺脫衰退，並指正考慮實施新一輪刺激計劃，可能會在7月批准下一輪救助計劃。

●美國6月製造業收縮步伐顯著放緩。

●美國10年期國債孳息率升0.33點子，報0.7118厘。

●即月恒生指數夜期收報24,949點，跌3點，高水42點，成交19,233張。

●港股ADR指數收報24,816點，跌91點。

●紐約8月期油收報每桶40.37美元，跌0.36美元或0.88%，連續兩日站穩40美元關收市。布蘭特8月期油收報每桶42.63美元，跌0.45美元或1.04%。

●紐約8月期金收報每安士1,782美元，升15.6美元或0.8%，創自2012年10月4日以來收市新高。

●中國最大的三家天然氣採購商已經接到監管部門指示，要求共享進口基礎設施。據悉中海油和中石油自5月份以來一直使用中石化營運的LNG進口碼頭。

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