【股民熱話】工商銀行見逾三年低位　收息一族點算好？

以工行現價計，息率5.89厘，相對於目前的存款利率，確具吸引力。惟觀其股價今年以來累跌1.22元或20%，意味收5.9厘息都唔夠蝕價。散戶不禁要問，到底依家內銀股係咪太過低殘，之後會唔會繼續「殘」下去？應該及早沽貨、抑或加注溝貨，還是當睇唔到股價，繼續坐貨收息？(五大內銀股估值見附表)

工行派發末期息每股0.2628元人民幣(折合約0.287433港元)，已於周一(22日)除淨，冷不防除淨後翌日，股價一度跌至4.78元，乃2017年2月以來新低。此期間，工行曾於2018年初創下7.64元高位，之後就反覆回落，至近日失守5元關後跌勢未止，長坐的小股東確實係幾「肉痛」！

事實上，唔少散戶長坐內銀股收息，沒料到最近人民幣匯價尚算穩定，但內銀股股價卻未能反「地心吸力」，持續偏軟，近日更破底而下，究其原因有三。

第一，是疫情因素。內地個別地區疫情有反彈迹象，銀行股作為百業之母，與經濟景氣敏感度較高，基金持續減持這類傳統經濟類股，轉投新經濟股懷抱。

第二，是政策因素。經濟景氣差，內地當局開金口叫銀行讓利支持經濟，意味銀行已接下支持經濟的硬任務，股東的利益放在次位。老實講，四大內銀股都係國家做大股東，擁有壟斷性的市場地位，有權利自然有義務，國家有難，就係時候貢獻，此所謂「食得鹹魚抵得渴」！

若然內銀股今年盈利只會保持低單位數增長甚至負增長，一則派息不可能有得加甚至會有下調壓力，二來亦意味股價暫缺乏上升動力，部分追求絕對回的基金選擇「移情別戀」轉投其他高增長板塊，乃為人之常情。

第三，是經濟因素。美國11月大選，此前如何打「中國牌」，乃市場焦點。周二盛傳美國白宮貿易代表指貿易協議作廢，一度震散股市，但之後美國總統特朗普又澄清貿協不變，繼續生效。顯然，就連美國當局內部都有點「亂龍」。到底往後中美關係如何發展，不得而知，這亦為內地經濟表現添上重大不明朗因素。內地經濟前景不明朗，是內銀板塊氣氛不振的原因。

不過，筆者要補充，雖然內銀股要背負提振經濟的政策使命，但另一方面，內地政策亦會向銀行業傾斜，保障內銀股的利潤可觀而穩定，變相挺着整個經濟和金融體系。故從這個角度看，雖然刻下內銀股未具上升動力，但再大跌的空間未必太大，尤其是內地樓市穩定，可以排除內銀股崩盤的可能性。若是長揸，少理股價波動，繼續坐收五、六厘息，亦無不可。

講到尾，如今內銀股缺乏短炒的誘因，屬弱勢板塊。但內銀股的壟斷地位可保，利潤可觀，每年的派息穩定，內地政府作為大股東都等着內銀股派息回籠資金。若然閣下自問對內地經濟長遠前景仍抱有超強信心，也許眼前內銀股的估值的低迷狀態，正是人棄我取，長線分注收集的時機。

東網財經專欄作者 帥哥

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