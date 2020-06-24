【專家點評】古勝：藥明生物再追有冇水位？
2020年06月24日 08:15
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喺香港面對近年最壞時刻的前夕，港股竟然愈升愈有，老古自問有身處平行時空的感覺，唔知各位缸邊友有冇同感？不過，正所謂信者得救，大市依然強勢，尤其是ATM及港交所，風頭正盛；就算唔信大市仲有得升都好，千祈唔好瞓身開Put去螳臂當車，做對沖另計。
話說回頭，整體大市氣氛熾熱，但又十分敏感、甚至有啲驚弓之鳥，點解咁講？事緣尋日白宮貿易顧問接受訪問時稱中美貿易協議「已結束」，令港股一度跌逾300點，後來澄清話貿易協議完好無缺，全日又轉升近400點，且25,000點大關在望，市場似乎想在期指結算前再下一城。
個股方面，醫藥股亦是備受追捧的對象，當中藥明生物(02269)近日屢獲大行睇好。里昂指，藥明生物大部分業務發展都在步入正軌，強調與新冠肺炎相關項目及潛在疫苗研發將成為其下一個增長動力，將目標價上調至166.64元，維持「買入」評級。另瑞信指疫情為藥明生物帶來機遇，期內新冠肺炎相關項目激增，亦增加不少歐美大客，維持「跑贏大市」評級，目標價升至159.6元。
睇走勢，藥明生物尋日飆逾5%報145.8元，再創上市新高，所有日線向上移，料後市仍有力再升，阻力位於160元，唔跌穿10天線133元可繼續持有。
東網財經專欄作者 古勝
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