【專家點評】古勝：藥明生物再追有冇水位？

喺香港面對近年最壞時刻的前夕，港股竟然愈升愈有，老古自問有身處平行時空的感覺，唔知各位缸邊友有冇同感？不過，正所謂信者得救，大市依然強勢，尤其是ATM及港交所，風頭正盛；就算唔信大市仲有得升都好，千祈唔好瞓身開Put去螳臂當車，做對沖另計。

話說回頭，整體大市氣氛熾熱，但又十分敏感、甚至有啲驚弓之鳥，點解咁講？事緣尋日白宮貿易顧問接受訪問時稱中美貿易協議「已結束」，令港股一度跌逾300點，後來澄清話貿易協議完好無缺，全日又轉升近400點，且25,000點大關在望，市場似乎想在期指結算前再下一城。

睇走勢，藥明生物尋日飆逾5%報145.8元，再創上市新高，所有日線向上移，料後市仍有力再升，阻力位於160元，唔跌穿10天線133元可繼續持有。

東網財經專欄作者 古勝

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