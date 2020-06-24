【專家點評】鄭勤龍：港股有望向上突破

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風山漸》變《巽為風》之中。在易經，「風」代表進退不定和風無定向的趨勢，然而當風遇上了固定的山勢時，山便可成為風的跑道，有利指數進一步向上突破。

承接上周預示指數反彈或將難以持久及幅度不會很大的《水山蹇》變《雷地豫》，指數於上周二在一度反彈過約700點後，反彈力度便隨即減弱，並轉向以窄幅上落區間市之中，忽上忽落波動，這可說是應驗了「蹇」卦為跛足走路的人，必然難以攀登山勢險峭的「泰山」卦象，因此指數反彈必然受到限制。

此外，恒指於昨日受到有關《霍士新聞》報道白宮貿易顧問納瓦羅指，中美貿易協議「告一段落」的消息，指數早段曾一度跌逾300點，還幸隨後美國總統特朗普在Twitter及時澄清，才可守穩20天移動平衡線並作出即日反彈，這亦符合了早前「豫」卦帶有預防性的警惕意象。

「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。《漸‧六二》曰：「鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。」磐為大石頭，亦為鴻鳥在水邊唯一可以立足之地方。爻辭的大意是在描述鴻鳥在飛行途中，於大石上快樂地享受美食的狀況，代表着穩定、安穩。而《巽為風》卦則為風行天地之象，有利鴻鳥拍翼高飛。因此綜合了卦象和基本分析，皆對恒指的短期表現有利。

玄學金融家 鄭勤龍

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