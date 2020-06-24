亞洲股市：日股漲近百點　韓澳股齊報升

亞洲主要股市早後向好，日經225指數報22,635點，升86點或0.38%。南韓及澳洲股市亦報升。

傳T-Mobile在軟銀的交易中，將其股票定價為每股103美元，軟銀股價跌0.78%。

日本央行表示，該國經濟受到新冠肺炎病毒影響的壓力，但顯示出一些觸底迹象。有委員認為，確保企業融資市場的穩定至關重要。

另據日經引述消息報道，日本政府正在考慮放寬把室內活動參與者人數限制在容納能力一半以內的措施。

南韓首爾綜合指數升32點或1.52%，報2,163點。北韓威脅要對南韓加強軍事威脅之際，北韓官媒周三(24日)報道，領導人金正恩周二(23日)以視頻形式，主持勞動黨第七屆中央軍事委員會第五次會議預備會議，審視近期形勢，並決定暫緩執行人民軍總參謀部日前提出的對南韓軍事行動計劃。

澳洲股市升32點或0.55%，見5,987點。

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