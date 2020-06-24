【專家點評】陳樂怡：醫藥研發服務看高一線
2020年06月24日 08:45
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美國白宮貿易顧問納瓦羅接受訪問時表示中美貿易協議已結束，受言論打擊，港股一度跌326點。其後美國總統特朗普澄清，貿易協議完好無缺。加上，重磅藍籌表現強勁，帶動港股倒升396點，報24,907點。國指升114點至9,993點。大市成交額為1,194億元。騰訊(00700)升4.89%，港交所(00388)漲2.69%，友邦(01299)走高2.46%。SaaS股反彈，微盟(02013)反彈4.16%，兌吧(01753)飆10.06%。
醫療保健板塊做好，部分與近期環球疫情升溫有關。眾多相關股份當中，醫藥研發服務供應商前景看高一線，主要由於新冠肺炎相關項目如疫苗研發需求大增，長遠而言疫情過後各地政府均會增加醫療研發開支。雖然龍頭企業估值甚高，但盈利高速增長，高技術門檻亦令市場地位難以挑戰。短線而言，早前兩隻招股反應熱烈的康基醫療(09997)及海吉亞(06078)將於下周一掛牌上市，預期短期板塊氣氛持續向好。
A股近期表現偏強，而截至6月22日，滬深兩市融資融券餘額連續11日維持在1.1萬億元人民幣以上，反映市場活躍度高。加上內地股票市場推動改革，上市審核程序加快，利好券商投行收入。而美國上市的中概股加快回流港股，而部分中資股亦選擇回流科創板，中資龍頭券商將可受惠。
展望後市，港股通南向交易因假期關係本周二至五休市，或會限制港股上升動力。事實上，近期大市資金未見明顯提升，但集中在重磅股炒作，尤其科技股輪流突破，支撐起恒指表現。預期在半年結之前，科技股料會繼續是短期市場焦點。
個股方面，由於黃金價格上漲，山東黃金(01787)2019財年淨利潤按年增長33.8%，而2020財年第一季度的淨利潤也按年增長57.9%。此外，集團最近以2.3億加元的價格收購加拿大金礦，交易價為預期市盈率的11倍，有助提升盈利增長。鑑於主要中央銀行採取非常寬鬆的貨幣政策，黃金價格前景樂觀，加上其擴張計劃，山東黃金盈利增長將保持強勁。目前的估值是預期市盈率的22倍，並不昂貴。建議收集，目標價25元，止蝕價20元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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