【專家點評】陳樂怡：醫藥研發服務看高一線

A股近期表現偏強，而截至6月22日，滬深兩市融資融券餘額連續11日維持在1.1萬億元人民幣以上，反映市場活躍度高。加上內地股票市場推動改革，上市審核程序加快，利好券商投行收入。而美國上市的中概股加快回流港股，而部分中資股亦選擇回流科創板，中資龍頭券商將可受惠。

展望後市，港股通南向交易因假期關係本周二至五休市，或會限制港股上升動力。事實上，近期大市資金未見明顯提升，但集中在重磅股炒作，尤其科技股輪流突破，支撐起恒指表現。預期在半年結之前，科技股料會繼續是短期市場焦點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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