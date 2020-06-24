【專家點評】馮宏遠：科網股「疫」市強得有理

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)日前對傳媒稱中美貿易協議「結束」，震盪亞洲市場，但納瓦羅未幾再否認發言，港股市況即時再轉跌為升。一方面反映投資者買盤較強，從個別股份走勢亦能看出，近期市底仍是相對偏強，另一方面顯示短線市場氣氛甚為情緒化。

其中一個可能是散戶投資者近期開始踴躍，較之前更能左右大市。另外，環球大市由三月急跌後至今幾乎毫無調整，加上部分新經濟股已經突破大跌前高位，投資者難免有高處不勝寒的心理壓力，容易受負面消息影響提早沽貨，造成短線「快閃式下跌」。

中港實體經濟復甦需時，不過新冠肺炎疫情對依靠互聯網運作的各類服務平台並無大影響，疫情出現風土病化，居民減少外出消費，長遠會培養消費者新類型網上消費習慣。現時娛樂、教育及購物都有大規模轉向網上平台的趨勢，一旦新消費習慣形成，就可能成為恒常模式，這也是多隻同股不同權及第二市場上市的科網股，在大市震盪期間仍能成為資金寵兒的原因，預計到下季前仍會反覆偏強，可持續留意。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(筆者為註冊持牌人士，筆者客戶未持有上述股票)

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