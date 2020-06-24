A股快報：兩市做好　融資餘額增41億人民幣

滬深三大股指齊高開，滬綜指升2點或0.08%，報2,972點；深成指高開19點或0.16%，報11,813點；創業板指高開4點或0.18%，報2,386點。

人民銀行進行1,800億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放1,800億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0555，較上日上調116點子，呈三連升。

截至周二(23日)，上交所融資餘額報5,823.62億元，按日增加23.65億元；深交所融資餘額報5332.29億元，按日增加17.75億元；兩市合計11,155.91億元，按日增加41.4億元。

深圳創業板註冊制下第二批11家企業IPO申請獲受理，深圳市信濠光電科技擬募資規模最大，為18億元。深交所網站顯示，6月23日受理的11家企業中，電腦通訊和其他電子設備製造業最多，有3家。

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