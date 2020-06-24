【專家點評】王昕媛：Apple完成技術生態圈部署

6月22日的全球開發者大會(WWDC)上，蘋果公司(Apple Inc.)宣布旗下Mac電腦未來會放棄英特爾晶片，轉向公司自主研發的晶片。Apple此舉對於投資者而言有甚麼影響？

第一，從公司生態角度，自研晶片Mac電腦出現意味着Apple生態系統終於形成了一個「硬件+作業系統+App」完整的生態圈。

第二，增加上下游以及產品之間的黏性。採用Apple晶片的Mac電腦將能直接運行iPhone和iPad App，對於開發者而言，只需要開發一次，就可以在三個終端使用，這將大大豐富Mac機上的應用。對於用家而言，三個設備之間的內容可以切換備份，也將大大提升使用舒適度。

第三，提升整體公司毛利。市場普遍預期，改用自家晶片後每年Apple公司可以節省27億美元支出，不過這個換晶片的過程，有2年的過渡期。

第四，美國半導體產業協會已提出了總額達370億美元的補充方案，為美國半導體行業注入資金，吸引半導體公司回流美國。如果這個補充方案可以落地，那麼這次Apple轉向晶片製造的業務也將受惠於於政府政策。

總體而言，我們還應該繼續關注Apple的核心產品新一代iPhone。據悉iPhone 12的工程驗證測試階段將在本月末完成，七月開始生產了。

財經評論作家 王昕媛（作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益）

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