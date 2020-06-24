港股格局：林嘉麒指焗追科技股　冇貨宜先觀望

他續稱，恒指早前已先行整固，半年結前向上機會仍高，先看25,300點。不過，港股升至現水平，投資者「冇貨就算，替人開心」，宜待下月才入市，等待更多經濟數據公布後會否出現入市機會。

當中，科技股仍是市場焦點，他認為可首選阿里和小米，騰訊則在這一浪升勢過急，宜先看能否企穩500元才作部署。小米周三早間曾飆近9%，阿里則升約1%。

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