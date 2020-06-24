港股格局：林嘉麒指焗追科技股 冇貨宜先觀望
2020年06月24日 10:03
東網電視更多新聞短片
港股開市突破兩萬五關後未能企穩，騰訊控股(00700)衝上505港元歷史新高後亦見回落。不過專家仍預期科技股未來兩個月走勢會反覆偏好。
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，資金湧入科技股是「冇得揀」，預料直至8月大型科技股走勢也不會太差，一來科技股中期業績會優於舊經濟股，二來資金還會炒作8月時阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)、小米集團(01810)均有機會被納入恒指。
他續稱，恒指早前已先行整固，半年結前向上機會仍高，先看25,300點。不過，港股升至現水平，投資者「冇貨就算，替人開心」，宜待下月才入市，等待更多經濟數據公布後會否出現入市機會。
當中，科技股仍是市場焦點，他認為可首選阿里和小米，騰訊則在這一浪升勢過急，宜先看能否企穩500元才作部署。小米周三早間曾飆近9%，阿里則升約1%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！