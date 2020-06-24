【全球救市】新西蘭維持利率不變　必要時推更多刺激措施

新西蘭聯儲銀行(新西蘭央行)宣布維持現金利率於0.25厘不變，料在可見將來將處低位；同時將維持大規模資產購買(LSAP)計劃，規模續為600億紐元，符合市場預期。

央行貨幣政策委員會準備在必要時提供更多刺激措施，除了可能擴大LSAP計劃外，還將繼續準備根據需要使用其他貨幣政策工具。

央行指出，新西蘭方面已經控制新冠肺炎病毒傳播，社交限制已經放開，經濟活動恢復速度較5月份預估時快。不於，由於疫情大流行引起的嚴重全球經濟破壞仍持續，導致國外和新西蘭的經濟活動、就業和通貨膨脹降低，而國際的限制令加劇了對新西蘭的負面經濟影響。此外，新西蘭元匯率升值對出口收入進一步構成壓力。

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