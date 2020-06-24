「疫」市搶攻！中國金融公司擴大在港辦公空間

財經媒體彭博引述消息報道，在有外國企業考慮縮減在港規模之際，中資金融公司正在香港增加辦公空間，加入阿里巴巴和其他中國內地公司在香港寫字樓市場上擴張的步伐。

消息指出，招銀國際金融、中國民生銀行及東方金融控股於過去3個月均在中環擴大了各自的辦公空間。招商銀行子公司招銀國際6月在冠君大廈租賃另外一層樓，面積約為17,000方呎。而民生銀行於5月時簽署了國際金融中心二期約12,000方呎辦公室的租約，至於東方證券的香港子公司東方金融控股4月份在皇后大道中100號增加了13,000方呎的辦公室樓西。

招銀國際、民生銀行和東方金融控股的發言人均不予置評。

值得留意的是，中資公司的擴張與全球公司在香港需求的低迷形成鮮明對比。房地產顧問表示，由於新冠肺炎疫情促使許多員工在家工作，外國公司正在評估他們的辦公空間需求。該市場同時還受到其他因素的衝擊，包括疫情引發的經濟衰退及「港版國安法」等的憂慮。

根據仲量聯行的數據，5月份黃金商務區的空置率升至5%的12年高位。

來自中國的科技巨頭也租賃更多辦公室樓面，以滿足他們在香港的增長。字節跳動和阿里巴巴都在離中環不遠的銅鑼灣增加了辦公室。

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