又一虛擬銀行登場！平安壹賬通銀行啟動試業

平安壹賬通銀行(香港)宣布，於香港金融管理局的金融科技監管沙盒下啟動試業。試業期間將邀請香港約200間特選貿易中小企業客戶及2,000位個人客戶參與，分別率先體驗中小企銀行與個人銀行服務。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，該行冀透過創建虛擬銀行生態圈，以推動普惠金融以及金融科技，於先進科技的配合下，服務從事進出口業務的貿易中小企，相信香港中小企業在貿易融資領域有巨大的需求，值得探究與發掘。

另外，為協助中小企業應對疫情，平安壹賬通銀行已參與香港按證保險公司的「中小企融資擔保計劃」，預計於今年第三季開始提供「九成信貸擔保產品」，紓解中小企現金流問題。

中小企方面，試業期間，該行特選中小企客戶可透過手機程式及與客戶經理會面，以開立商業帳戶，不受最低結餘要求限制。除開戶、存款及轉帳服務外，該行亦提供借貸服務，中小企貸款在審批階段毋須提交文件，並提供「5天放款保證」，若逾時放款，合資格客戶可取得1,000港元現金補償。

個人銀行服務方面，客戶使用香港身份證即可開立儲蓄帳戶，可透過轉數快進行跨行港元轉帳。存款額100萬港元或以下，可有1%基本存款年利率。另外，若於7月16日或之前成功開戶，其合資格存款額可於優惠期內獲8.8厘存款年利率，而存款額上限為8.8萬元，優惠期間客戶可隨時提款或轉移資金，剩餘存款仍可繼續參與優惠。

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