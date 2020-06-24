【全球攬炒】歐洲保就業措施恐創造900萬份「殭屍工作」

為遏制新冠肺炎疫情擴散，全球許多商業活動被迫停止，企業因而承受財務壓力。部分歐洲國家推出短期方案，避免失業率急升。但資產管理公司安聯(Allianz)警告，歐洲現行的「工作保留計劃」恐創造900萬份「殭屍工作」。

外媒報道，安聯首席經濟學家Ludovic Subran指出，在最大的五個歐洲國家中，估計900萬名歐洲勞工，即佔接受工作保留計劃的20%勞工，2021年淪為失業者的風險加劇。五大歐洲經濟體中有4,500萬份工作是由當前的就業支持計劃所支持。

Subran認為上述政策本意良好，但強調相關計劃與其他配套一同落實十分重要，尤其是對受影響最嚴重的建築、運輸和酒店業等行業。他補充，如果只是向半失業者提供援助，這不足以提升已陷入困境逾一年的產業的流動性，因此各國政府必須避免勞動市場僵化。

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