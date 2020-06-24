港股格局：張智威指市底仍然偏強
2020年06月24日 10:37
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威表示，無論港匯、股市、樓市等數據均反映香港仍然吸引資金流入，港股市底偏強，恒指現時已逼近兩萬五關口，相信該水平阻力頗大，因為受中美貿戰因素困擾，股市將會波動，但料可守穩兩萬四樓上，策略上建議繼續炒股唔炒市。
近期新經濟股持續強勢，騰訊控股(00700)、美團點評(03690)及中芯國際(00981)屢創新高，張指此板塊仍是市場焦點所在，升市莫估頂，料相關股份可借勢再上。有貨的投資者不妨繼續持有，即使有胡要食，亦應待升穿重要關口再分段沽貨。
香港交易所(00388)升穿300元關後如入無人之境，即市更創出321.8港元歷史新高。張智威認為，雖然港交所估值偏高，但料仍有上升空間。他看好集團可受惠中概股回歸，以及新股熱潮，但由於短線升勢過急，不妨在300元水平邊再考慮。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！