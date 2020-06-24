港股格局：張智威指市底仍然偏強

信誠證券聯席董事張智威表示，無論港匯、股市、樓市等數據均反映香港仍然吸引資金流入，港股市底偏強，恒指現時已逼近兩萬五關口，相信該水平阻力頗大，因為受中美貿戰因素困擾，股市將會波動，但料可守穩兩萬四樓上，策略上建議繼續炒股唔炒市。

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