【專家點評】麥嘉嘉：大市未擺脫上落格局　有咩股可留意？

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)於訪問時表示，與中國的貿易協議已經結束，言論一度拖累恒指周二早段下跌超過300點至50天線附近。不過，其後納瓦羅作出澄清，表示言論並不針對首階段貿易協議，而美國總統特朗普亦在社交媒體發文表示，與中國貿易協議完好無缺，消除市場憂慮，亦推動美股納指周二再創收市新高。技術上，恒指在補回3月11日的下跌裂口之前，仍未能擺脫上落局面。

騰訊股價創上市新高。騰訊即將推出「微信小商店」小程序，可直播及賣貨，微信小店的基礎是微信支付，商家可以通過公眾帳號以微信小店的形式售賣商品，疫情令電商發展步伐加快。另外，內地疫情衍生遊戲需求增加，帶動騰訊業務增長憧憬，《絕地求生》吸金1.06億美元，環比增長14%，同比增長33%，再次刷新國產手遊出海收入記錄。《王者榮耀》仍然是內地營收最高的遊戲。而騰訊遊戲年度發布會將於6月27日召開，雲遊戲將是焦點。騰訊在去年底開啟START雲遊戲服務測試，料雲遊戲迎來爆發式增長。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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