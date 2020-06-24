【專家點評】麥嘉嘉：大市未擺脫上落格局 有咩股可留意？
2020年06月24日 10:41
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白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)於訪問時表示，與中國的貿易協議已經結束，言論一度拖累恒指周二早段下跌超過300點至50天線附近。不過，其後納瓦羅作出澄清，表示言論並不針對首階段貿易協議，而美國總統特朗普亦在社交媒體發文表示，與中國貿易協議完好無缺，消除市場憂慮，亦推動美股納指周二再創收市新高。技術上，恒指在補回3月11日的下跌裂口之前，仍未能擺脫上落局面。
板塊方面，科網股繼續保持強勢。騰訊(00700)連升6日並創新高，其他中概科網股亦普遍做好。ATM中的阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)反彈逾3%。至於二線科網股則繼續保持上升動力。除早前提及的金山軟件(03888)，軟件股金蝶(00268)亦連續多日創新高。
另外，擁有手遊及在線教育概念的網龍(00777)於23.65元暫時遇阻力，表現較其他二線科網股較為落後，若能突破此阻力將有力再上。投資者可留意具追落後概念的網龍。
騰訊股價創上市新高。騰訊即將推出「微信小商店」小程序，可直播及賣貨，微信小店的基礎是微信支付，商家可以通過公眾帳號以微信小店的形式售賣商品，疫情令電商發展步伐加快。另外，內地疫情衍生遊戲需求增加，帶動騰訊業務增長憧憬，《絕地求生》吸金1.06億美元，環比增長14%，同比增長33%，再次刷新國產手遊出海收入記錄。《王者榮耀》仍然是內地營收最高的遊戲。而騰訊遊戲年度發布會將於6月27日召開，雲遊戲將是焦點。騰訊在去年底開啟START雲遊戲服務測試，料雲遊戲迎來爆發式增長。
另一可留意板塊為醫療板塊，威高股份(01066)及微創醫療(00853)在公布配股後仍倒升約5%。中生製藥(01177)及藥明生物(02269)相繼創新高。投資者在選擇醫藥板塊時宜傾向擁有創新藥研發能力及提供服務的股份。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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