【全球攬炒】華爾街銀行醞釀疫後「重大」資產剝離

外電報道，華爾街正計劃在新冠肺炎疫情大流行過後進行一波撤資，各家銀行準備拋棄陷入困境的部門和不良資產，以調整業務來適應大流行病過後的世界。根據安永調查顯示，大部分銀行都在籌劃「重大」資產剝離，87%指會在兩年內進行，60%表示會在12個月之內行事，分別高於危機前的61%及46%。

當中，步履維艱的部門可能首當其衝，51%的受訪者表示，他們更有可能處置那些回報或預期回報次優的部門。調查顯示，大規模的轉型性撤資也可能即將到來。

安永指出，上一次金融危機導致的強制性和自願性撤資相對容易，且顯而易見，但這次危機加上持續的數字和成本挑戰，將意味着銀行需要較以往更加努力地思考哪些資產是核心和非核心資產。

此外，大約70%的受訪者計劃將剝離資產籌集的資金用於核心業務。其中包括技術升級，這是銀行業日益重要的組成部分，因為疫情導致的封鎖迫使空前數量的人員將日常任務轉向數碼世界。

安永進行的一項更大範圍的全球撤資研究，是基於疫情對大流行發生之前和之後的1,000多名全球公司高層的網上調查得出的。行政總裁、財務總監和其他首席級高層佔受訪者的75%。對銀行業的研究，在疫情爆發前採訪了196位高層，疫情發生之後調查了59位高層。

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