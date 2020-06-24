【深度解構】金價新升浪才剛開始　有買趁手？

受惠於全球低息環境持續、中美緊張關係升溫及美元回軟，國際金價反覆上揚，紐約8月期金周二(23日)收報每安士1,782美元，升15.6美元或0.8%，創自2012年10月4日以來收市新高。周三亞洲時段，8月期貨金現報每安士1,786.2美元，升4.2美元或0.2%。有理由相信，金價處於新升浪，短線有勢突破1,800美元，年底前有望挑戰2,000美元大關。

綜觀市場對於黃金投資的興趣日濃，主要有以下三大原因。

首先，全球經濟備受新冠肺炎疫情打擊，尤其全球兩大經濟體中國及美國，雖然兩地政府積極出台措施應對危機，但前景不見得轉趨明朗。經濟大蕭條的危機仍不能抹殺，黃金作為硬貨幣成為投資者避免保值之選。

第二，正正由於經濟前景不明朗，各地央行均以無限量寬(QE)來應對，貨幣無限量供應，貨幣貶值的問題困擾投資者，而大量資金投入金融市場炒作，亦引發通脹風險的憂慮。即使投資黃金沒有利息回報，但如今全球奉行負利率的趨勢明顯，持有黃金沒息收的缺點變相被淡化了，反而少一個顧慮，成為資金對沖通脹風險下，拓展多元化投資組合的避險之選。

此外，一日未有大量生產疫苖，新冠肺炎疫情仍威脅全球經濟，加上各地湧現地緣政治風險，尤其中美、中印、再加上天災頻仍，如中國的水災、墨西哥大地震，最怕是經濟差，國與國之間容易動干戈。面對諸多重大不明朗因素，難怪愈來愈多資金加注黃金以作防範。

投資銀行高盛的商品研究團隊最近將金價3、6及12個月的目標價分別提高至每安士1,800、1,900及2,000美元，即將突破2011年8月22日歷史高位1,888.7美元。美銀在4月預測，在全球低息環境下，金價將在18個月內挑戰3,000美元。

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