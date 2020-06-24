【即市分析】博ATM三響炮　阿里巴巴快破頂？

阿里巴巴現報222.8元，升2.8元或1.2%，而歷史高位在227.4元，其實相距亦不遠。在美國推出刺激經濟措施，以及經濟數據勝預期下，短線美股有運行，大型科技股乃資金所向，照計氣氛有利，阿里股價要破頂，都唔係咩難事。若然真的成功破頂，估計今浪有機會反覆向上挑戰250元水平，回吐支持可參考20日線210元。

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