惠譽：料今年全球智能手機出貨量降17%

國際評級機構惠譽表示，由於新冠肺炎疫情引起的全球經濟放緩導致需求下降，2020年全球智能手機銷量將急劇下降，降幅介乎15%至17%，要待2021年在需求回升及5G智能手機銷量增長之下，才有望出現復甦。

根據國際數據公司(IDC)的數據，惠譽預測2020年全球智能手機出貨量將分別下降15%至17%，2018年和2019年分別下降4%和2%。受失業率上升和可支配收入下降的影響，消費者可能會推遲可自由支配的支出，這將導致更長的智能手機更換周期。IDC的數據顯示，2020年首季全球1智能手機出貨量同比下降12%，其中中國銷量下降了20%，佔全球銷量的四分之一。

惠譽預計，三星電子將在智能手機出貨量方面保持領先地位，到2020年其市場份額約為20至21%；其次是華為，其市場份額為17%至18%，惟宜留意美國對華為的制裁可能阻止華為從台灣和台灣半導體製造公司等公司採購晶片組件，並阻止其較新的旗艦機型使用Google的應用程式和作業系統，華為的海外市場份額存在挑戰。

與首季比較，次季全球智能手機出貨量可能會同比急劇下降，原因是許多零售店關閉且消費者都留在家中。不過，惠譽預計，隨着經濟活動逐步重啟以及消費者重返市場，上半年智能手機的出貨量將恢復。然而，由於擔心第二波疫情，出貨量可能同比下降，下半年的消費者信心將保持疲軟，直到2021年首季才能持續復甦。

惠譽認為，隨着各國在實施流動控制的同時努力繼續生產並維持經濟活動，供應鏈​​風險是可控的。在嚴格的鎖定措施導致勞動力短缺之後，智能手機的供應鏈最初經歷了嚴重的中斷，尤其是對於在中國生產大部分產品的供應商而言，但這已經恢復到正常水平。

預計智能手機需求將在2021年強勁恢復，儘管這將取決於疫後的經濟復甦和5G的普及速度。一旦經濟體全面開放，發達市場和一些新興市場的5G部署將很強勁。預測到2021年，5G智能手機將佔智能手機總出貨量的17%至20%。目前中國是5G的發展較領先，將引領全球5G智能手機的銷售。5G智能手機出貨量佔中國智能手機總出貨量的29%，來自中國品牌的5G手機佔全球5G智能手機出貨量的61%。預計2020年內地電信營運商將在5G網絡建設上投資超過250億美元(折合約1,950億港元)。

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