港元拆息︰1個月略回至0.4726厘 中止三連升
2020年06月24日 11:48
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.11厘，中止兩連升；1星期報0.37厘；與樓按相關的1個月略為回落至0.47262厘，中止三連升；3個月企0.82厘水平。
24/6/2020
隔夜 0.11786厘
1星期 0.37714厘
2星期 0.41768厘
1個月 0.47262厘
2個月 0.69738厘
3個月 0.82167厘
6個月 1.05821厘
12個月 1.33137厘
23/6/2020
隔夜 0.12941厘
1星期 0.27935厘
2星期 0.43714厘
1個月 0.47298厘
2個月 0.68137厘
3個月 0.82417厘
6個月 1.06285厘
12個月 1.33661厘
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