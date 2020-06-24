港元拆息︰1個月略回至0.4726厘 中止三連升

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.11厘，中止兩連升；1星期報0.37厘；與樓按相關的1個月略為回落至0.47262厘，中止三連升；3個月企0.82厘水平。

24/6/2020

隔夜 0.11786厘

1星期 0.37714厘

2星期 0.41768厘

1個月 0.47262厘

2個月 0.69738厘

3個月 0.82167厘

6個月 1.05821厘

12個月 1.33137厘

23/6/2020

隔夜 0.12941厘

1星期 0.27935厘

2星期 0.43714厘

1個月 0.47298厘

2個月 0.68137厘

3個月 0.82417厘

6個月 1.06285厘

12個月 1.33661厘

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