港股格局：曾永堅料騰訊回吐壓力大

圓通環球金融集團行政總裁曾永堅表示，恒指在短期內難以突破25,200點技術阻力，第一，短期缺乏北水；第二，市場關心中央月底落實港版國安法，從而引發以美國為主推出的制裁和對香港不利政策。

自從白宮貿易顧問納瓦羅周二的言論鬧劇，可見美國總統特朗普顧及總統選舉，現階段不會對中國貿易和科技領域造成太大實際影響，推出兩敗俱傷的政策，中美關係短期內有望緩和或停留在言語上的針鋒相對，有助紓緩港股短期的回吐壓力，他預料港股短期會處於上落格局，在24,100至25,200點之間徘徊。

他認為短線資金將會逐隻新經濟股追，新經濟板塊輪流炒，值得追的股票已累積比較大的升幅，股值在比較貴的水平，在值博率不高的情況下，投資者不妨忍一忍手，等待下一次入市機會。

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