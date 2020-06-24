蘋果Mac機用自家處理器　分析：可降成本達六成

外電引述天風國際著名分析師郭明錤指出，蘋果公司(Apple)決定在新型號Mac個人電腦上搭載自家處理器，可確保未來不會再因英特爾處理器出貨延誤而失去推出新產品的時機。另外，Apple採用自家處理器，可望減少40%至60%的處理器成本，有助於成本結構與產品售價策略。

郭指出，Mac機採用蘋果處理器後可與Windows PC有更多在硬件方面的差異，長期而言，料Mac的年出貨量可從目前的2,000萬部增至2,500萬至3,000萬部。

蘋果在WWDC 2020中宣布Mac機的晶片架構將改變，從目前X86架構的英特爾處理器，轉為使用ARM架構的蘋果自家處理器。而在採用自家研發的晶片Sillicon後，在Mac設備上不光能順利運作經過修改的英特爾應用程式，還能運作現有的iOS和iPad OS的應用程式，預計從英特爾晶片到全面採用自家晶片的過渡期為兩年。

此外，郭預期AirPods 3耳機將在明年上半年推出，採用新外觀設計，類似AirPods Pro，且零件規格也會相應升級，故較看好AirPods 3的出貨量。另他重申，iPhone 12機型將取消隨機配送的有線EarPods，這將有助於提升2021年的AirPods的出貨量。

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