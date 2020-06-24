報告：2023年香港電子商務市場價值將逾250億美元

全球科技領導金融服務支付服務商FIS最新的數據顯示，至2023年，藉着消費者增加使用銀行轉帳和電子錢包的推動力，香港的電子商務市場預計有40%的增長，價值將超過250億美元(約1,950億港元)。

FIS旗下Worldpay2020年全球支付報告指出，香港人普遍使用信用卡購物，其中40%和45%分別為網絡購物和店內消費。相反，內地人使用電子錢包付費的習慣非常普及，其中71%和48%分別為網購和店內消費。

調查報告發現港人的線上支付習慣正在轉型。銀行轉帳和電子錢包持續上升，至2023年，將會佔整體網購48%。預付方式、扣帳卡和貨到付款將被本地消費者逐漸淘汰，分別以27%，14%和13%的複合年增長率下降。

一般零售消費而言，信用卡付款仍然是香港人的首選。但電子付費的方式也在日漸增長，電子錢包的使用按年增長22%，報告顯示至2023年，將佔整體零售的23%。報告指出，零售購物中現金結帳的使用率則會持續下降，預計在未來5年僅佔離線購物的2%以上。

不同於其他亞洲市場如日本，香港消費者對「先購物，後付款」的購買方式似乎還有猶豫，其中原 因可能是香港人一般擁有多張信用卡和預付卡，平均一個人可有高達8張此類卡，這導致若想延遲付款時大都會直接選用信用卡進行。

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