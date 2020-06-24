CLSA PREMIUM附屬被新西蘭金管局入稟索賠　下午復牌

CLSA PREMIUM( 06877 )下午復牌，公司公布，其附屬CLSA Premium New Zealand Limited(CLSAP NZ)(前稱「KVB Kunlun New Zealand Limited」)，於周二(23日)收到新西蘭金融市場管理局就指稱CLSAP NZ違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(AML/CFT)法》，向新西蘭高等法院提交之申索陳述書。

金融市場管理局指稱，於2015年4月至2018年11月期間，CLSAP NZ多次未能按照《AML/CFT法》進行充分的客戶盡職審查及加強客戶盡職審查、中止業務關係、匯報可疑交易及留存記錄。

金融市場管理局正尋求對CLSAP NZ施加罰款及支付訴訟費用。於金融市場管理局就訴訟發布日期為6月23日之新聞稿，表示指稱該等違規行為每一公司之最高罰款額為200萬紐元。

公司現正就上述事項尋求法律意見。金融市場管理局針對CLSAP NZ提出之指稱違規行為於2015年4月至2018年11月期間發生，CLSAP NZ於當時由集團之前任管理層管理。CLSAP NZ之牌照並無受訴訟所影響。公司認為訴訟對集團之營運並無產生重大不利影響。

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