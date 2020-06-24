證監會：2019至2020年度持牌機構數目升至3109家

證監會發表《2019-20年報》，於2019年4月1日起至2020年3月31日止，持牌機構及人士和註冊機構的數目增至47,167，其中持牌機構的數目上升至3,109家。期內，認可了126項集體投資計劃及146項公開發售的非上市結構性產品。認可了全球首隻鐵礦石期貨交易所買賣基金(ETF)，首隻採用公眾開放式基金型公司結構的認可ETF上市，以及兩家私人開放式基金型公司獲本會註冊審閱了303宗上市申請，及監督359宗與收購有關的交易和申請。

另外，運用證監會在《證券及期貨（在證券市場上市）規則》下的監管權力，直接介入了35宗首次公開招股申請及12宗上市後個案對中介機構進行了317次以風險為本的現場視察，從中發現了1,489宗違反證監會規則的個案。對市場進行監察活動，繼而向中介機構作出8,767項索取交易及帳戶紀錄的要求就中介人失當行為對20家公司和24名人士作出紀律處分，並處以罰款合共4.79億元。

截至3月底止，由於收入減少，該會於年內錄得3.75億元的赤字，而去年度的赤字為9,500萬元。證監會年度總收入為15.91億元，按年下跌10%。由於本年度證券市場成交額減少，該會徵費收入按年下跌4%至14.31億元。該會來自其他收費的收入由1.27億元增加至1.63億元，增幅為28%。受股票基金投資表現的影響，投資收入淨額有所減少。

截至2020年3月31日，該會的儲備維持在67億元，其中30億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

該會另指，過去三年人事費用增加了18%，因監管工作不但增量，還愈趨複雜。過去三年，平均支出對收入比率為104%，而同期的支出及收入的平均增幅分別為5%及9%。

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