波司登：有信心內需市場恢復 冀線上銷售佔比升至30%

他指，集團把今年定為「效益年」，銷售渠道上不會有大幅擴張，將致力提升門店、顧客及品牌的經營效益，門店將新開一些、關掉一些，數量不會有大改變。同時，將更注重數碼化轉型，集團線上銷售佔比約23.8%，期望該佔比未來逐步提升至30%。

他指，將品牌向中高端轉型以應對消費升級的中長期目標不會改變，但考慮到疫情衝擊或影響消費意欲，集團將兩方面兼顧提供高質的消費體驗，及階段性考慮顧客對價格的敏感度，合理地調整價格，並於今年增加1,000至1,500元人民幣的中等價位產品。

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