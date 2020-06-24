新盤動向：中原指SEA TO SKY收票可望突破1萬張

新盤收票節節上升。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY入票反應踴躍，估計周三(24日)之後該盤可錄逾1萬張入票，勢成今年新盤票王，最終可錄約1.2萬張入票。預計項目周六(27日)開售462伙可「一Q清枱」，帶動本月成交量增至1,500宗，上半年一手銷量料約6,800宗。

該行為樓盤提供H加1.3厘低息樓按，以周三銀行同業拆息計，實際息口低至1.77厘，回贈高達1.2%。

長實地產投資董事郭子威表示，日出康城大型商場快將啟用，料帶動區內租金上升，目前區內屋苑平均呎租僅28至29元，未來1年升幅可望逾20%，平均呎租可達35至40元。估計不少區內租客將轉租為買，SEA TO SKY可望受惠。

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