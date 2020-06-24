楓葉教育未來5年目標招收約11萬名學生

根據大區發展戰略，集團擬於未來5年在中國設立10個大區，以招收100,000名學生作為目標；及設立兩個海外大區，以招收至少10,000名學生作為目標。集團旨在於全球約50個城市建立楓葉世界學校，實現中國境內外設有約150所學校，並以招收合共約110,000名學生作為目標。實施該戰略預期將令集團成為全球K-12教育領域最大的國際學校辦學團體之一。

根據標準實施戰略，集團擬於未來5年內全面實施楓葉世界學校課程，並完成其與A-Level課程及加拿大BC省課程的對標。楓葉世界學校課程包括中文、英文 、英文(作為第二語言)及中文(作為第二語言)。該英語課程將成為可與A-Level等課程相比較的世界級課程，其區別在於楓葉世界學校課程融合中文課程及中國文化元素，可予複製及推廣。預期自2020年9月起，集團即將入學的高中新生將正式就讀楓葉世界學校課程。

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