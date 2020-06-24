新冠肺炎：新加坡政府削減私營房屋供應量

新加坡國家發展部(MND)周三(24日)表示，考慮到全球新冠肺炎疫情的影響，已減少2020年下半年政府售地計劃(GLS)下正選名單(Comfirmed List)的私人住宅供應量。

外電報道，來自三個正選名單的私人房屋供應量為1,370個單位，較上半年所定的2020年GLS正選名單相關供應量減少405個單位或近23%。正選名單包括一個行政公寓(EC)，可供應615個單位，另加備售名單(Reserve List)中8個可以容納5,300個住宅單元的，今年下半年私人住房的潛在總供應量為6,670個單位，略高於上半年GLS下的6,490個單位。

MND表示，因應疫情令經濟收縮，商業前景不明朗，故下半年GLS內未有新增商業或酒店供應。至於住宅供應，MND強調要小心調整疫後的供應量降幅，以免造成中長期房屋供應短缺，故維持GLS的備售名單內有足夠地點可供發展商視乎市場需求新增供應，且在考慮到2019年上半年至今年為止，私人房屋未售庫存累計減少了20%，故在下半年的GLS內維持正選名單能提供「適度供應」，結合籌建中的單位供應，料可滿足4至5年項目完工時居民的住屋需求。

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