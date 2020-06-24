【高盛推介】京東阿里急起直追　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周二(23日)重上230港元，收市升約0.9%。周三(24日)早段繼續反彈，高開約1.1%後升幅擴大。

觀察個股認股證資金流向，可見由上周四(18日)京東首日上市起至周二的4個交易日，皆錄得資金流入認購證，合共約5,400萬元，為同期最多資金流入的認購證相關資產。

阿里巴巴周二收市報220元，為過去5個月的收市高位。周三早段繼續上升，高見224.8元，與歷史高位僅約1.1%差距。

觀察個股認股證資金流向，可見近日認購證交投活躍，當中周一錄得超過2,500萬元資金流入，而且選擇較價外，例如行使價240至260元的高槓桿條款。

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