【瑞通推介】小米京東輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：華府澄清中美貿易協議結束言論，配合美國6月製造業及服務業採購經理指數回升，美股隔晚上漲，道指收報26,156點，升131點或0.5%。

恒指周二(23日)波幅超過700點，最終以全日高位24,907點收市，升396點或1.6%。周三(24日)早段重上25,000點，上方阻力留意今月上旬高見的25,300點水平。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者看跌後市。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

科技股被熱炒。騰訊控股連日破頂，繼周二收升4.8%，周三早段再升逾1%，成功突破500元關口，高見505元，再創歷史新高。股份連升7個交易日，累漲逾16%，14日RSI升至約78的超買水平。周二分別有超過2,600萬元和5,200萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團周二以近全日高位12.72元收市，升1.2%，重越20天線。中國與印度早前爆發邊境軍事衝突而影響兩國關係，在印度手機市場市佔率極高的小米亦受牽連。另據報印度修訂了政府部門的採購規定，強制供應商必須提及原產國，被視為進一步封鎖中國產品。不過市場開始消化相關消息，小米周三早段隨其他科技股做好，突破13元關口阻力。周二有180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄19萬元淨流出。

上周四在港第二上市的京東集團，周二一度跌至226元的在港上市價，其後獲買盤承接，重返230元收市，倒升0.88%。股份周三早段升2%，高位重上235元以上，上方阻力留意上市高位239元。周二有476萬元淨流入其好倉。

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