【高盛推介】小米回購股價飆　看好可吼牛證購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(23日)反彈約1.3%。周三(24日)早段則高開約0.5%後隨即發力大升，高見13.96港元，突破5個月高位。

有券商指半導體國產化及產品創新是中國科技行業中兩大發展機會。並指包括小米的ALOT等新品類展現創新能力，料包括小米等的中國科技企業能抓住智能手機之後的物聯網硬件創新窗口。此外，周二小米公告，將最多回購24億股，涉資超過300億元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約1,380萬元資金流入。此外，近期資金亦吸納牛證，當中周一(22日)及周二共錄得約650萬元資金流入。

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